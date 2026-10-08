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Собянин: в Москве за десять лет открыли 77 магистральных и экспресс-маршрутов

Собянин: в Москве за десять лет открыли 77 магистральных и экспресс-маршрутов

За десять лет в Москве открыли 77 магистральных и экспресс-маршрутов наземного транспорта, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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