DAX — week of July 27 – 31, 2026: Long DAX Futures EUREX:FDAX1! Gekkquant Long — Last week's map wanted 24,715 and the tape refused to pay it — the break off Wednesday's 25,370 died at 24,784, 69 points short, and Friday bought the whole thing back to a green 25,172 close.
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