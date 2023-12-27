Еврокомиссия думает, как ловчее заткнуть Венгрии рот

Британская газета предлагает еврочиновникам способ сладить со строптивым Будапештом Ирина Гусева На фото: премьер-министр Болгарии Николай Денков и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева направо) на заседании Европейского совета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии