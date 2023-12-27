БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Еврокомиссия думает, как ловчее заткнуть Венгрии рот

Еврокомиссия думает, как ловчее заткнуть Венгрии рот

Британская газета предлагает еврочиновникам способ сладить со строптивым Будапештом Ирина Гусева На фото: премьер-министр Болгарии Николай Денков и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева направо) на заседании Европейского совета.

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