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Царьград

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В Новосибирске число аварий с электросамокатами снизилось на 14%

В Новосибирске число аварий с электросамокатами снизилось на 14%

В Новосибирске сократилось число аварий с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, сообщил глава города Максим Кудрявцев, связав это с совместной работой властей, кикшеринговых компаний и полиции.

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