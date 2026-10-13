В Новосибирске число аварий с электросамокатами снизилось на 14%

В Новосибирске сократилось число аварий с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности, сообщил глава города Максим Кудрявцев, связав это с совместной работой властей, кикшеринговых компаний и полиции.
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