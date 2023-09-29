ЭНЕРГИЯ ДНЯ 30 сентября 2023 года

Энергетический прогноз: сегодня тридцатое число девятого месяца две тысячи двадцать третьего года = 1170 =Бывают люди, лелеющие в Душе такую доброту, что стоит только намекнуть, они поймут и отогреют =Визуализация — это хороший способ использовать воображение для моделирования или изменения своей Жизни=В минуту нерешительности действуй быстро и старайся сделать первый шаг, хотя бы и неправильный =Во взаимоотношениях трагедия начинается не тогда, когда есть непонимание слов, но… когда молчание непонятно =Главное, выслушивать противоположную точку зрения, а не доказывать с красным лицом свою правоту =Единство есть продукт, способ, средство, результат благополучного взаимодействия человека с обществом =Если вчерашний день был потерян из-за какой-то ошибки, то не потеряйте сегодняшний, вспоминая об этом =Заякорить Энергию — значит, провести её через своё физическое тело и проявить её на Физическом уровне =Каждый образ несёт в себе глубинную суть; эта суть даёт возможность понять предназначение данного образа=Контакт на чистом, изящном, абсолютно универсальном языке всей Вселенной - Энергии безусловной Любви ="На свете нет ничего слаще, чем знаки детского предпочтения, оказанного внезапно, по какой-то внутренней симпатии.