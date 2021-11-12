Хакнем

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Кто не должен становиться вашим лучшим другом

Кто не должен становиться вашим лучшим другом

Друзей-приятелей вокруг полно! Как разобраться в том, кому из них можно доверять? В рубрике #советы_мудрецов_от_хакнем® — Энтони Эшли Купер Шефтсбери: Нельзя быть настоящим человеком фрагментами.

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