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Вознаграждение ждало в "стране У": террористы из "Крокуса" начали колоться на допросах

Вознаграждение ждало в "стране У": террористы из "Крокуса" начали колоться на допросах

Устроившими теракт в "Крокусе" террористами управляли через Telegram, а затем они поехали в Киев за вознаграждениемПосле теракта в "Крокус Сити Холл" преступники скрылись на белом Рено, который довольно быстро удалось отследить.

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