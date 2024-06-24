Масаси Накагомэ: «Даже в таких условиях важно иметь возможность, чтобы Япония и Россия могли доносить друг до друга свои позиции»

В Москве встретились представители двух стран Власти Японии считают, что даже в непростые времена важно поддерживать взаимоотношения с Россией, а потому назвали значимой встречу директора третьего департамента Азии МИД России Людмилы Воробьевой и директора департамента Европы японского внешнеполитического ведомства Масаси Накагомэ.