Масаси Накагомэ: «Даже в таких условиях важно иметь возможность, чтобы Япония и Россия могли доносить друг до друга свои позиции»

В Москве встретились представители двух стран Власти Японии считают, что даже в непростые времена важно поддерживать взаимоотношения с Россией, а потому назвали значимой встречу директора третьего департамента Азии МИД России Людмилы Воробьевой и директора департамента Европы японского внешнеполитического ведомства Масаси Накагомэ.
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