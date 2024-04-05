Невестка певицы Валерии появилась на публике в откровенном наряде. Лиана Шульгина приехала на праздник в честь 55-летия продюсера Иосифа Пригожина в мини-юбке и коротком топе с глубоким декольте, она поделилась в соцсетях кадрами с мероприятия.