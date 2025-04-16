‼️🛩Момент захода и поражения «Геранькой» цели противника в портовой инфраструктуре Одесской области💥 🎥Дата съемки неизвестна.
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‼️🛩Момент захода и поражения «Геранькой» цели противника в портовой инфраструктуре Одесской области💥 🎥Дата съемки неизвестна.
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