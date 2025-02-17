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Друзья Головина прощаются с Лигой чемпионов — в Португалии им не победить. Прогноз на «Бенфика» — «Монако»

Друзья Головина прощаются с Лигой чемпионов — в Португалии им не победить. Прогноз на «Бенфика» — «Монако»

Без Саши будет трудно.В ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов, по итогам которого определятся все участники 1/8 финала, «Бенфика» дома сыграет с «Монако».

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