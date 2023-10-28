Словения тайно передела Украине разведывательные беспилотники. Засекреченная помощь

Словенская компания C-Astral, специализирующаяся на производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила, что передала Украине несколько своих разведывательных беспилотников Bramor, не афишируя эту сделку.
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