Столичный Росреестр продолжает работу по выявлению реестровых ошибок

Управление Росреестра по Москве совместно со столичной Кадастровой палатой продолжает масштабную работу по выявлению реестровых ошибок в сведениях об объектах недвижимого имущества, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Управление Росреестра по Москве совместно со столичной Кадастровой палатой продолжает масштабную работу по выявлению реестровых ошибок в сведениях об объектах недвижимого имущества, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
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