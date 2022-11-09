Популярные статьи

Свежие комментарии

  • bvlad59
    Всех нах. домой...Вадим Коженов: В ...
  • GriG Ms
    Ну хочь не ВШЭвоте соровскойПочти 200 работни...
  • Галина Назарова
    И ЧТО??? Будут РАССЕЛЯТЬ ОЧЕРЕДНИКОВ Москвы????Игорь Войстратенк...

Столичный Росреестр продолжает работу по выявлению реестровых ошибок

Столичный Росреестр продолжает работу по выявлению реестровых ошибок

Управление Росреестра по Москве совместно со столичной Кадастровой палатой продолжает масштабную работу по выявлению реестровых ошибок в сведениях об объектах недвижимого имущества, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх