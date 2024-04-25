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Чернышенко о Медведевой: «В конкуренции рождаются победители. Евгения как никто это знает»

«В конкуренции рождаются победители. Евгения как никто это знает. Такие ролевые модели, как Евгения, очень нужны, чтобы родители и сами дети принимали решение связать свою жизнь с активным образом жизни», – сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

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