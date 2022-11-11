Этот таинственный мир

44 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лесков
    Рус. яз.  всё  время  меняется,  конечно.  Но  слова  «АпокалипТис»  в  качестве  проверочного мне  что-то  видеть  п...Апокалиптические ...
  • Таинственный Мир
    Правильно пишется: АпокалипТические. Ваш вариант не актуален с середины прошлого века. До 1940 года можно было писать...Апокалиптические ...
  • Александр Лесков
    Вот  так  вот  разные  кучки  попов  и  РАЗДЕЛЯЮТ  единую  религию на  свои  отдельные  уделы,  как  жирные... порося...Апокалиптические ...

Почему в прошлом люди "выглядели старше"?

Почему в прошлом люди "выглядели старше"?

Студенческая вечеринка в начале 1970-х Если вы когда-нибудь просматривали старые фотоальбомы своих родственников, когда они были молодыми, или смотрели старые телепередачи, то, возможно, вам приходила в голову такая мысль: какого черта эти подростки выглядят так, будто они повязаны ипотекой и озабочены маленькой пенсией по дороге на обследование простаты в районную поликлинику? Конечно, отчасти это предвзятость выборки (может кто-то и удивится, но не все стареют одинаково быстро), но есть ли доля правды в этой идее? Можно сказать, что да.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх