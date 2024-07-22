В Татарстане до конца июля сохранится прохладная погода

В Татарстане с 21 по 30 июля ожидается прохладная погода, с температурой на 2 градуса ниже обычной. По данным Гидрометцентра РТ, средняя температура в эти дни составит 20,3 градуса для республики и 20,9 градуса для Казани.
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