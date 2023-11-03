В поселке Садовый под застройку в рамках комплексного развития отдадут 14 гектаров

Проект комплексного развития территории рассчитан на 10 лет. Предельная высота зданий – 8 этажей. Власти Новосибирской области решили заняться комплексным развитием незастроенного участка в Станционном сельсовете Новосибирского района.
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