На Украине предрекли подорожание продуктов на 20–30%

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Продукты на Украине в скором времени могут подорожать на 20–30%. При этом в стране будет не хватать товаров из-за проблем с логистикой и возросшего спроса со стороны населения, заявил 31 августа финансовый аналитик Виктор Гальчинский.