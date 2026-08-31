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На Украине предрекли подорожание продуктов на 20–30%

На Украине предрекли подорожание продуктов на 20–30%

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Продукты на Украине в скором времени могут подорожать на 20–30%. При этом в стране будет не хватать товаров из-за проблем с логистикой и возросшего спроса со стороны населения, заявил 31 августа финансовый аналитик Виктор Гальчинский.

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