Бельгийское государство подало в суд на шум в аэропорту Брюсселя

В Брюсселе против бельгийского государства из-за чрезмерного шума, вызванного ночными рейсами из аэропорта Брюсселя в Завентеме, вынес решение франкоязычный суд первой инстанции, 27 февраля сообщает The Brussels Times.
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