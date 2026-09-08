В Барнауле три дня будет работать большая продовольственная ярмарка

С 11 по 13 сентября на площади Свободы в Барнауле состоится большая городская продовольственная ярмарка, в которой примут участие более 70 товаропроизводителей, крестьянских хозяйств и оптово-розничных предприятий города и края.
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