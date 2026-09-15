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Квеквескири назвал непродление контракта с «Оренбургом» несправедливостью: «Это футбольной темы не касалось»

Квеквескири назвал непродление контракта с «Оренбургом» несправедливостью: «Это футбольной темы не касалось»

Бывший полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири заявил, что его уход из клуба не связан со спортивными причинами и отметил, что выполнял все требования главного тренера Ильдара Ахметзянова, но после сборов его резко перестали выпускать на поле.

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