Квеквескири назвал непродление контракта с «Оренбургом» несправедливостью: «Это футбольной темы не касалось»

Бывший полузащитник «Оренбурга» Ираклий Квеквескири заявил, что его уход из клуба не связан со спортивными причинами и отметил, что выполнял все требования главного тренера Ильдара Ахметзянова, но после сборов его резко перестали выпускать на поле.