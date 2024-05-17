В некоторых случаях кошки могут стать причиной слабоумия у хозяев. Кошки могут стать причиной слабоумия своих хозяев: как этого избежать Паразиты, которые живут в организмах кошек, могут стать причиной проблем с рассудком у пожилых людей.
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