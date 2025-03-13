Ивановский губернатор предложил создать программу для лучших СПО в малых городах

Сегодня, 13 марта, стартовал региональный день второго Всероссийского форума «Малая Родина – Сила России», где губернатор Ивановской области озвучил предложение составить отдельную программу по созданию лучших колледжей именно в малых городах нашей страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)