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Ивановские новости

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Ивановский губернатор предложил создать программу для лучших СПО в малых городах

Ивановский губернатор предложил создать программу для лучших СПО в малых городах

Сегодня, 13 марта, стартовал региональный день второго Всероссийского форума «Малая Родина – Сила России», где губернатор Ивановской области озвучил предложение составить отдельную программу по созданию лучших колледжей именно в малых городах нашей страны.

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