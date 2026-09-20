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Спорт Уик-Энд

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Когда ушел Николич, в ЦСКА шутили: Папа ушел за хлебом и не вернулся, осиротели - гендиректор армейцев Роман Бабаев

Когда ушел Николич, в ЦСКА шутили: Папа ушел за хлебом и не вернулся, осиротели - гендиректор армейцев Роман Бабаев

«Команда отреагировала на уход Марко Николича в июне-2025 очень болезненно. Начиная от нашего бессменного капитана и легенды Игоря Акинфеева и заканчивая ребятами из молодежки, которые тренировались с основой, - вспомнил сложный момент в работе ЦСКА генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.

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