Когда ушел Николич, в ЦСКА шутили: Папа ушел за хлебом и не вернулся, осиротели - гендиректор армейцев Роман Бабаев

«Команда отреагировала на уход Марко Николича в июне-2025 очень болезненно. Начиная от нашего бессменного капитана и легенды Игоря Акинфеева и заканчивая ребятами из молодежки, которые тренировались с основой, - вспомнил сложный момент в работе ЦСКА генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев.