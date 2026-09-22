Трамп перехватил инициативу у Зеленского на пресс-конференции: украинскому президенту не дали ответить ни на один вопрос

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским полностью перехватил инициативу, не дав последнему ответить ни на один из вопросов журналистов, сообщает РИА Новости.
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