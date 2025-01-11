В Тюмени намерены создать методичку по коррекции сна у работающих студентов

Грант от всероссийского Союза охраны психического здоровья получили студенты 5, 6 курсов и ординатуры Тюменского медуниверситета на написание практического руководства по вопросу корректировки сна у студентов медицинских специальностей, об этом 11 января сообщает «Тюменская область сегодня».