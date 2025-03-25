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Какие поломки могут привести к штрафу на месте и запрету на эксплуатацию

Какие поломки могут привести к штрафу на месте и запрету на эксплуатацию

Получить штраф от гаишника можно не только за нарушение Правил дорожного движения. Авто может оказаться вне закона, если у него обнаружены опасные неисправности.

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