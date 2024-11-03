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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Тарасова: «То, что говорит Дюамель, – это ужасный бред»

Дюамель считает, что россияне, сменившие гражданство, не должны тренироваться в России. «Пусть она там у себя такое предлагает в своей Канаде, а нас не трогает.

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