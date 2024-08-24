Трамп заявил, что в случае победы создаст комиссию для расследования покушений

Экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что в случае победы на ноябрьских выборах главы Соединенных Штатов создаст независимую президентскую комиссию для расследования покушений, в том числе июльского покушения на его жизнь.
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