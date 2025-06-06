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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Алтайский край оказался в пятерке регионов по заболеваемости ВИЧ

Алтайский край оказался в пятерке регионов по заболеваемости ВИЧ

При этом в крае зафиксировали снижение инфицирования на 15,5% в сравнении со средними многолетними показателями Алтайский край оказался в пятерке регионов России с самой высокой заболеваемостью ВИЧ в 2024 году.

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