Алтайский край вошел в пятерку российских регионов по заболеваемости ВИЧ

При этом в крае зафиксировали снижение инфицирования на 15,5% в сравнении со средними многолетними показателями Алтайский край оказался в пятерке регионов России с самой высокой заболеваемостью ВИЧ в 2024 году.
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