Пятерых жителей Приморья приговорили к срокам в колонии за убийство тигра

Суд признал пятерых жителей Приморского края виновными в убийстве занесенного в Красную книгу Российской Федерации амурского тигра и приговорил их к тюремному заключению сроком от пяти до пяти с половиной лет.
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