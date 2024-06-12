«Не люблю»: Стало известно, кто кормит Пескова вместо его супруги Навки

В чете Песковых супруга не кормит своего мужа. Проводить время за занятием спорта, встречей с друзьями, походами в баню и так далее, а не готовить на кухне любит олимпийская чемпионка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка.