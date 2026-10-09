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Трамп поблагодарил Путина за договоренность о поставках дизельного топлива из России

Трамп поблагодарил Путина за договоренность о поставках дизельного топлива из России

Трамп отметил, что США испытывают потребность в российских энергоресурсах, особенно в дизеле. Американский лидер выразил благодарность Путину за договоренность о поставках.

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