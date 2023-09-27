Стало известно, как изменились гонорары звезд на фоне отъезда конкурентов из России

Стало известно, как изменились гонорары звезд на фоне отъезда конкурентов из РоссииzivertМногие российские звезды на фоне отъезда конкурентов из России и конца пандемии резко подняли гонорары на свои выступления.
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