Одессу сотрясли жуткие взрывы: главная новость СВО 29 июля

В Одессе 28 июля дважды за день прогремели мощные взрывы, жертвами которых стали силовики. Первый инцидент произошел с машиной старшего офицера оперативного отдела управления логистики штаба командования ВМС ВСУ Вячеслава Сазонова — ему удалось выжить в покушении.