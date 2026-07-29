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Аргументы и Факты

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Одессу сотрясли жуткие взрывы: главная новость СВО 29 июля

Одессу сотрясли жуткие взрывы: главная новость СВО 29 июля

В Одессе 28 июля дважды за день прогремели мощные взрывы, жертвами которых стали силовики. Первый инцидент произошел с машиной старшего офицера оперативного отдела управления логистики штаба командования ВМС ВСУ Вячеслава Сазонова — ему удалось выжить в покушении.

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