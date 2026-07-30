Азия и Европа важны для России, но очень по-разному

40 лет назад, 28 июля 1986 года, выступая во Владивостоке, генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев впервые громко заявил о необходимости и готовности СССР наращивать сотрудничество с Китаем и другими азиатскими странами.
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