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Азия и Европа важны для России, но очень по-разному

Азия и Европа важны для России, но очень по-разному

40 лет назад, 28 июля 1986 года, выступая во Владивостоке, генеральный секретарь КПСС Михаил Горбачев впервые громко заявил о необходимости и готовности СССР наращивать сотрудничество с Китаем и другими азиатскими странами.

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