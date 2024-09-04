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Командир артбригады ВСУ Храпач заочно получил пожизненное за обстрелы региона РФ

Командир артбригады ВСУ Храпач заочно получил пожизненное за обстрелы региона РФ

Второй западный окружной военный суд вынес заочный приговор командиру 27-й реактивной артиллерийской бригады украинских войск полковнику Дмитрию Храпачу, которого считают организатором обстрелов Белгородской области.

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