Студенты колледжа культуры прокомментировали исключение однокурсника

Студенты Карельского колледжа культуры и их родители считают исключение Александра несправедливым На линейке в День знаний студент второго курса актерского отделения Карельского колледжа культуры «спародировал» знаменную группу – прошелся рядом с тремя студентами, несущими российский флаг.