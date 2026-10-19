Бывший спецпредставитель США по Украине генерал Кит Келлог на заседании Глобального консультативного совета прямо объяснил, почему Вашингтон не готов отдавать Донбасс Москве: там сосредоточены критически важные минералы и редкозёмы, а Украина контролирует пять процентов мировых запасов.