ЦИК России к выборам в Госдуму откроет почти 350 участков за рубежом

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаЦИК России к выборам в Госдуму откроет почти 350 участков за рубежомДля голосования на сентябрьских выборах в Госдуму планируется открыть 348 зарубежных избирательных участков.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVMviktor maslovТриста участков необходимо открыть в сша и Британии,чтоб дети и родственники российских депутатов смогли проголосовать.Иначе едросы проиграют выборы.Владимир Афанасьевплюс все военные структуры, мвд фсб фсин и пр. гос . структуры и их родственники будут голосовать как им ПРИКАЖУТ, а едрорасов надо изолировать как партию, как существ не пригодных к жизни в обществе.Комментировать
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