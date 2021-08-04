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ЦИК России к выборам в Госдуму откроет почти 350 участков за рубежом

ЦИК России к выборам в Госдуму откроет почти 350 участков за рубежом

Для голосования на сентябрьских выборах в Госдуму планируется открыть 348 зарубежных избирательных участков.

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viktor maslov
Триста участков необходимо открыть в сша и Британии,чтоб дети и родственники российских депутатов смогли проголосовать.Иначе едросы проиграют выборы.
Владимир Афанасьев
плюс все военные структуры, мвд фсб фсин и пр. гос . структуры и их родственники будут голосовать как им ПРИКАЖУТ, а едрорасов надо изолировать как партию, как существ не пригодных к жизни в обществе.

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