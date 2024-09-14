В России рассказали об экспериментах ВСУ с боеприпасами для дронов

Глава ЦКБР Кузякин сообщил об экспериментах ВСУ с боеприпасами для FPV-дронов Вооруженные силы Украины (ВСУ) экспериментируют в сфере производства боевых частей для FPV-дронов, сообщил ТАСС генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
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