По тихому продали предприятие по Литию

Дмитрий Гурин

А что конкретно наш МИД может предпринять? Это не Российские предприятия и даже долей в них нет. Единственно что могут это минимизировать подачу электроэнергии от Запорожской и Чернобыльской АЭС но им хватит и 3-х остальных. Бить по ЛЭП этих оставшихся 3-х наши не будут. Получить право на разработку и организовать саму разработку с нормальной логистикой это как говорили............ Вспомните Британские разработки алмазных копий в ЮАР или нефтяные разработки в Венесуэле, Французские в Нигерии..... где они? А сам литий в основном для для аккумуляторов и батарей и применяется. Применение его в остальных четырех отраслях довольно не значительно по сравнению с первым (учился я в Новочеркасском политехе как раз на химико-технологическом так что еще что то помню. Учили по серьезному с крупными конспектами и запоминнаниями. Компы одни из самых мощных были ДВК-4, интернета не было даже у писателей-фантастов.)