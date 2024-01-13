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По тихому продали предприятие по Литию

По тихому продали предприятие по Литию

В день визита Риши Сунака Украина сделала британским партнерам щедрый подарок: австралийская European Lithium закрыла сделку о приобретении компании ООО "Европейский литий Украина" (бывшая Петро-Консалтинг) с литиевыми лицензиями в Украине.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
А что конкретно наш МИД может предпринять? Это не Российские предприятия и даже долей в них нет. Единственно что могут это минимизировать подачу электроэнергии от Запорожской и Чернобыльской АЭС но им хватит и 3-х остальных. Бить по ЛЭП этих оставшихся 3-х наши не будут.  Получить право на разработку и организовать саму разработку с нормальной логистикой это как говорили............ Вспомните Британские разработки алмазных копий в ЮАР или нефтяные разработки в Венесуэле, Французские в Нигерии..... где они? А сам литий в основном для для аккумуляторов и батарей и применяется. Применение его в остальных четырех отраслях довольно не значительно по сравнению с первым (учился я в Новочеркасском политехе как раз на химико-технологическом так что еще что то помню. Учили по серьезному с крупными конспектами  и запоминнаниями. Компы одни из самых мощных были ДВК-4, интернета не было даже у писателей-фантастов.)
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Россиянин
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