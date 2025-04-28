В мае россиян ждут четыре магнитные бури

В начале мая россиян ждут четыре магнитные бури, первые из которых начнутся в праздничные дни. Первая буря ожидается 2 мая, в день, когда россияне отмечают официальный выходнойВ начале мая россиян ждут четыре магнитные бури, первые из которых начнутся в праздничные дни.
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