Врач-инфекционист указал на опасность длительного применения капель от насморка

При длительном применении капли от насморка могут вызывать так называемую нафтизиновую болезнь, рассказал «Известиям» 8 декабря врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО-Сибирь Андрей Поздняков.
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