Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 586 подписчиков

Ирина Дубцова выступит с бесплатным концертом в поликлинике Москвы

Ирина Дубцова выступит с бесплатным концертом в поликлинике Москвы

Ирина Дубцова 29 августа выступит с бесплатным концертом в поликлинике №220 в Москве. Мероприятие пройдет в рамках акции "Ночь в поликлинике", где посетители смогут насладиться хитами певицы и пройти экспресс-диагностику здоровья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии