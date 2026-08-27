Ирина Дубцова выступит с бесплатным концертом в поликлинике Москвы

Ирина Дубцова 29 августа выступит с бесплатным концертом в поликлинике №220 в Москве. Мероприятие пройдет в рамках акции "Ночь в поликлинике", где посетители смогут насладиться хитами певицы и пройти экспресс-диагностику здоровья.
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