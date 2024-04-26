Обиды президента Украины Владимира Зеленского на то, что США и страны ЕС защищают его совсем не так, как защищают Израиль, приняли комичный характер.
Зеленский до сих пор не понял, почему он не еврей
Комментарии
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Eduard
Вас вообще защищать не обязаны наглец!
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14 час.
Eduard
Чисто жид,взял у американцев миллиард и мировозрение после Выборов поменял!
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14 час.
Александр Николаевич
ОН не еврей! ОН хохлоеврейское отродье, а ЭТО, самое поганое, что может быть на свете!
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13 час.
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