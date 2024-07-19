Жареные котлеты из говядины – идеальный рецепт

Когда-то говяжьи котлеты были визитной карточкой моей мамы. Сегодня, когда я все чаще предпочитаю говядину свинине, я решила вернуться к этому рецепту, немного его видоизменила, но основное осталось так, как готовила мама.
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