Пугачёва под покровом ночи вернулась в Россию через Псков. А почему не через Махачкалу?

Нужен срочный арест ее и ее имущества и активов.что бы и остальные знали что с рук не сойдёт.предали отвечайте.ато всякие пуга чевы и чубайсы и иже с ними воруют потом предают а некоторые деятили им героев дают.Виктор Игоревич

Татьяна

Кому-то выгодно разгонять тему Пугачёвой и Галкина, чтобы их не забывали в России-а вдруг им ещё удастся пролезть на российские сцены и в российский телевизор делать бабло. Вот и стараются журналюги. По-хорошему давно уже нужно забыть предателей, ненавидящих Россию и сбежавших в трудное для страны время. Так они благополучно сбежали и из любимой ими исторической родины Израиля тоже в трудное время и болтаются по миру как некоторая субстанция в проруби. Они-безродные космополиты и это они доказали своим поведением. Мелкие людишки, не более, просто они сами не могут этого понять-кто они на самом деле.