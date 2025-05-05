"Русская Община" вступилась за бородача, прогнавшего детей-квадроберов из парка

Общественники объяснили свою позицию по поводу охранника в Ставрополе.В пабликах появилось видео, как в городе Ставрополе мигрант-охранник пытался прогнать русских детишек, игравших в парке в костюмах животных.
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